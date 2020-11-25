Майя Санду, которая победила в президентских выборах в Молдове, планирует провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Она пройдет в первые недели после инаугурации, намеченной на 24-25 декабря.

Об этом она заявила во время пресс-конференции, видео обнародовано в Facebook.

"В первые недели после инаугурации мы организуем визит в Кишинев президента (Румынии) Йоханнис и встречу с президентом Зеленским", - сказала она.

По словам Санду, она стремится проводить внешнюю политику, которая принесет гражданам "конкретные преимущества".

"Я хочу превратить Молдову в европейское государство и иметь очень хорошие отношения, с уважением и достоинством, с нашими международными партнерами. Каждый день я буду прилагать усилия для того, чтобы Молдова имела хорошие и прагматичные отношения, основанные на взаимном уважении, как с Западом, так и с Востоком ", - добавила Майя Санду.

Напомним, президентские выборы в Молдове прошли в воскресенье, 15 ноября. Майя Санду считается прозападным кандидатом и выступает за сближение с Румынией.

Ранее мы писали, что Майя Санду захотела разморозить отношения с Украиной. По словам Санду, у стран есть много общих повесток, которые вскоре предстоит обсудить. Также она настояла на синхронизации общих усилий по европейской интеграции.

Также мы детально описывали, что означает победа Санду на выборах президента Молдовы и какие последствия для Украины.