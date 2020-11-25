После того как в Украину из-за агитации на Закарпатье во время местных выборов не пустили венгерского чиновника, МИД Венгрии вызвало украинского посла.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто пишет Hungary Today.

По его словам, украинского посла посла Любовь Непоп проинформировали о возражениях Венгрии и передали ей ноту протеста.

А сам запрет на въезд в Украину Иштвану Греже, уполномоченному МИДа по сотрудничеству между округом Сабольч-Сатмар-Берег Венгрии и Закарпатской областью Украины, Сийярто назвал громом среди ясного неба.

Министр заявил, что такой шаг Украины противоречит развитию дружбы. По словам Сийярто, ранее он договорился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой оставить позади напряженность, которая возникла во время местных выборов в Украине, и сосредоточиться на "позитивных вопросах".

Напомним, все началось с того, что в день местных выборов, 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за партию КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья). После этого Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в местные выборы. Также в агитации обвинили двух высокопоставленных венгерских чиновников, им запретили въезжать в Украину.

А позже стало известно, что в приграничном городе Берегово на Закарпатье выиграла Партия венгров Украины "КМКС", за которую агитировали венгерские чиновники.