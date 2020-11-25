Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит возможности обострения ситуации в конфликтном регионе Украины на фоне карабахского конфликта. Недавняя эскалация карабахского конфликта не дает оснований ожидать обострения ситуации на Донбассе.



Об этом сообщает информационное агентство ТАСС в среду, 25 ноября.

Так, Пескову задали вопрос, не дает ли случившееся в Нагорном Карабахе основания ожидать обострения ситуации на Донбассе и попыток Киева вернуть контроль над регионом.



"Не дает", - ответил пресс-секретарь президента РФ.



Ранее "Страна" сообщала, что Россия назвала план Кравчука по Донбассу полным противоречием Минских соглашений. По словам представителя РФ в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова, позиция Украины "может привести к очередному кризису в переговорах".



Также напомним, что в украинском МИД возмутились указом Путина по Донбассу и призвали к новым санкциям против России. Там считают, что "противоправное решение Кремля открыто противоречит обязательствам российской стороны по минскому договоренностям".