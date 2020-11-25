Социологи выяснили отношение к Закону о языках, фото: pixabay.com

Почти треть жителей Закарпатья считают, что закон о функционировании украинского языка как государственного, который фактически вводит запрет на использование языков нацменьшинств во всех публичных сферах, может привести к межэтническим конфликтам в регионе. 

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Социологи с 24 августа по 6 сентября социологи опросили 1000 респондентов, проживающих на Закарпатье. 500 из них являются представителями национальных меньшинств. В целом у двух групп респондентов настроения относительно указанного закона не отличаются. 

Мнение представителей нацменьшинств относительно языкового закона: 

  • 36,8% считают, что закон поможет объединить жителей Закарпатья;
  • 27% считают, что это приведет к межэтническому конфликту в регионе;
  • 36,2% затруднились ответить.

Мнение жителей Закарпатья в целом: 

  • 39,8% считают, что закон поможет объединить жителей Закарпатья;
  • 30,1% считают, что это приведет к межэтническому конфликту в регионе;
  • 30,1% затруднились ответить.

Отношение жителей Закарпатья к закону о языке нацменьшинств. Данные соцопроса

Напомним, ранее "Страна" сообщала, когда вступят в силу наиболее жесткие нормы закона о тотальной украинизации.

 Так же мы рассказывали, что Конституционный рассматривает закон о тотальной украинизации.

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