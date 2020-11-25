Почти треть жителей Закарпатья считают, что закон о функционировании украинского языка как государственного, который фактически вводит запрет на использование языков нацменьшинств во всех публичных сферах, может привести к межэтническим конфликтам в регионе.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Социологи с 24 августа по 6 сентября социологи опросили 1000 респондентов, проживающих на Закарпатье. 500 из них являются представителями национальных меньшинств. В целом у двух групп респондентов настроения относительно указанного закона не отличаются.

Мнение представителей нацменьшинств относительно языкового закона:

36,8% считают, что закон поможет объединить жителей Закарпатья;

27% считают, что это приведет к межэтническому конфликту в регионе;

36,2% затруднились ответить.

Мнение жителей Закарпатья в целом:

39,8% считают, что закон поможет объединить жителей Закарпатья;

30,1% считают, что это приведет к межэтническому конфликту в регионе;

30,1% затруднились ответить.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, когда вступят в силу наиболее жесткие нормы закона о тотальной украинизации.

Так же мы рассказывали, что Конституционный рассматривает закон о тотальной украинизации.