Власти Винницы предложили перенести "карантин выходного дня", который действует в Украине с субботы по воскресенье, на понедельник и вторник. Окончательное решение должна принять комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом со ссылкой на заместителя мэра города Андрея Очеретного сообщает Vlasno.info в среду, 25 ноября.

"Мы предлагаем областной комиссии ТЭБ и ЧС перенести условные выходные дни на понедельник и вторник... Также написали такое же обращение к премьер-министру Украины", - сказал Очеретный.

По его словам, если перенести ограничения на будние дни, предпринимателям будет легче работать, так как они получат выручку и смогут выплатить всю заработную плату своим сотрудникам.

Очеретный также добавил, для предпринимателей будут инициировать отмену единого налога. Речь идет о налоге для первой и второй групп.

Напомним, вчера, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить ФОПам по 8 тысяч гривен из-за "карантина выходного дня".

Также мы писали, что он призвал украинцев в соцсетях поддержать любимые рестораны и кафе и и таким образом поддержать ресторанный бизнес, страдающий в период карантинных ограничений.

Кроме того сообщали, что ограничительные меры на выходных могут смениться введением полного локдауна в Украине. Мы публиковали проект, согласно которому в декабре и на новогодние праздники хотят ужесточить карантин.