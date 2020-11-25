Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили премьер-министру Канады Джастину Трюдо от имени известной шведской эко-активистки Греты Тунберг. Разговор вела нанятая пранкерами девушка, беседа продлилась десять минут.

Аудиозапись разговора в сопровождении пародийного анимационного видео-ряда обнародована на YouTube-канале Владимира Кузнецова.

Так, девушка-пранкер, участвовавшая в розыгрыше вместе с парнями, выдавая себя за Грету Тунберг заявила премьеру Канады об угрозе Третьей мировой войны и попросила его оказать влияние на НАТО и президента США Дональда Трампа и выразила обеспокоенность грядущим международным кризисом.

Затем она сказала, что создает закрытое общество политических лидеров и пригласила Трюдо в него вступить. Но он сказал, что не готов принять такое решение за один разговор.

"Мировые правила должны измениться. Вы управляете большой страной, у вас есть влияние и власть. Вы можете повлиять на любого и вступить в наш клуб", - сказала пранкерша.

Кроме того, от имени Греты, пранкеры попросили позаботиться о принце Гарри, потому что он неплохой парень, но часто поддается на манипуляции жены. И призвала создать мир, где всем будет место и не будет войн.

"Покиньте НАТО. Бросьте оружие. Собирайте цветы. Улыбайтесь природе", - посоветовала девушка политику.

Ближе к концу разговора она рассказала о своей мечте познакомится с канадскими звездами Терренсом и Филиппом (герои известного американского комедийного мультсериала "Южный парк", изображающие собирательный образ канадцев - Ред). Джасти Трюдо пообещал поспособствовать ее знакомству с этими знаменитостями.

Это не первый розыгрыш российских пранкеров от имени Греты Тунберг. Ранее они звонили от имени активистки американскому актеру Хоакину Фениксу. В тот раз разговоре участвовал даже "папа Греты", которого озвучил Алексей Столяров.

Также мы писали, как Вован и Лексус поговорили с главой Европейского парламента Давидом Сассоли от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.