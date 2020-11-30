В период с 30 ноября по 6 декабря будут складываться события, которые приведут к прогрессу, изменениям и росту. Астрологи советуют в этот период принять наиболее важные для себя решения, избавиться от страхов, положиться на счастливый случай и удачу.

Неделя начнется с частичного лунного затмения 30 ноября на оси Близнецы-Стрелец. На протяжение трех последующих месяцев могут проигрываться кармические и судьбоносные ситуации для каждого знака зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе Овны могут дойти в своей сфере деятельности до кульминации. Вы чувствуете, что созрели для чего-то большего. В конце концов вы примете взвешенное для себя решение о смене или завершении важного проекта. Избавление от прошлого опыта принесет яркие краски в вашу жизнь.

Телец (21.04 - 20.05)

На этой неделе лучше не рисковать и избегать ссор, поскольку в дальнейшем будет очень сложно помириться. Ни в коем случае нельзя делать пластические операции. Если что-то пойдет не так, то исправить будет практически невозможно. Также нужно переждать неделю и тем, кто собирается узаконить свои отношения.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Обратите внимание на здоровье и карьеру - в этих сферах могут произойти изменения. Все потому, что ваше кредо "и швец, и жнец" станет неактуальным и потребует много энергии. Вам же звезды советуют в первую очередь, научиться отдыхать и расслабляться, а во-вторых, перестать нагружать себя заботами.

Рак (22.06 - 22.07)

Запасливые Раки могут начать стабильно пополнять свои закрома. Главное - не складывать "все яйца в одну корзину", а распределять доходы рационально. Возможно, появится шанс получить прибавку к зарплате или найти дополнительный источник финансов. Подумайте, какое из своих увлечений вы бы могли монетизировать, и начинайте потихоньку трудиться в этом направлении.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам нужно сбавлять обороты и все происходящие события воспринимать как полезный жизненный опыт. Не старайтесь все контролировать, а если что-то не получается, пытайтесь пробовать еще раз. В итоге это позволит вам подняться на ту вершину успеха, о которой вы и не подозревали. Считай, что это ваши кармические узлы.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам на этой неделе не стоит переживать о завтрашнем дне. Даже если скоро предвидятся непредвиденные расходы, вы легко с ними справитесь. Не исключено, что на этой неделе в вашей семье может произойти пополнение или важная короткая поездка. Лунное затмение н этой неделе может изменить ваши навыки общения.

Весы (24.09 - 23.10)

На этой неделе лунное затмение высветлит ситуацию, которая может быть связана с отношениями или раскрытием какой-то тайны прошлого. От вас зависит, перейдете ли вы на более высокий уровень связи или решите еще немного подождать. Звезды советуют обращать внимание на все знаки и даже сны.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов есть шанс попасть в любовные сети или создать семью. Главное удостовериться, что рядом с вами именно тот человек, с которым вы захотите проводить все свое время. Для этого можно смело организовывать совместный досуг с друзьями. Подойдет домашняя вечеринка или просмотр кино, после которого можно блеснуть своими ораторскими способностями.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вы поймете, что внешние обстоятельства уже мало воздействуют на вас, а все страхи и неуверенность исчезнут, как только вы встретите нужного человека. Многие представители знака скоро поженятся, а семейные - могут решить развестись. В любом случае, вы созрели для серьезных отношений и детей, поэтому перемены неизбежны.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогов ждут новости, связанные с работой и моментом достижения поставленных целей. Возможно, вы завершите обучение и получите диплом, права или оформите документы на открытие собственного бизнеса, купите билеты и улетите с любимым человеком в медовый месяц.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеев ждут статусные изменения. Возможно, вы захотите уйти в бизнес или политику, оформите гражданство или получите повышение на работе. В период этого лунного затмения также хорошо избавляться от зависимостей и пагубных привычек. Друзья помогут вам выстоять в любой непростой ситуации.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Это затмение проявит то, насколько хорошо вы владеете профессиональными навыками и можете предоставить уникальную экспертизу. У вас может меняться направление или место работы, потребуется освоить дистанционные формы занятости. Приготовьтесь к тому, что предстоит изменить образ жизни (заняться правильным питанием и спортом).