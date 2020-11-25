Полиция Германии пока не рассматривает инцидент у ворот офиса канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине, который произошел в среду, 25 ноября, как теракт.

Об этом со ссылкой на представителя полиции пишет TACC.

"Мы в настоящий момент не рассматриваем данное предположение", - сказали в полиции. Также правоохранители подтвердили, что результате инцидента никто не пострадал.

В полиции рассказали, что 48-летнего водителя машины задержали.

"Сейчас выясняется, направил ли (умышленно) водитель машину в ворота", - добавила сотрудник правоохранительных органов.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что в ограждение офиса Ангелы Меркель въехал автомобиль с надписью "проклятые убийцы детей и стариков". По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что к Бундестагу в Берлине подтянули 2 000 силовиков и водометы в ожидании протестов против карантина.

После чего в столице Германии задержали почти 200 митингующих. В акции принимали участие более 5 тысяч человек. Было ранено девять полицейских.