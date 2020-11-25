В Евросоюзе объявили о старте вакцинации от коронавируса уже в этом году
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцинацию от Covid-19 в странах Европы планируют начать уже в конце этого года. Первые граждане могут получит инъекцию уже в конце декабря.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомисси в среду, 25 ноября.
Так, по словам фон дер Ляйен, уже заключены контракты с шестью компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Она также призвала страны-участницы Евросоюза начинать подготовку материально-технического обеспечения к массовой вакцинации.
"Первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. Наконец-то свет в конце туннеля", - сказала глава ЕК и добавила, что вакцинация - это билет из пандемии.
Ранее мы сообщали, что в Украине первая партия вакцин от коронавируса ожидается не раньше конца мая 2021 года. Первая партия вакцин составит 1,2 млн доз.
Также "Страна" разбиралась в сходствах и различиях пяти главных мировых вакцин от Covid-19. Все эти препараты находятся уже на третьей, то есть финальной, фазе тестирования.