Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцинацию от Covid-19 в странах Европы планируют начать уже в конце этого года. Первые граждане могут получит инъекцию уже в конце декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомисси в среду, 25 ноября.

Так, по словам фон дер Ляйен, уже заключены контракты с шестью компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Она также призвала страны-участницы Евросоюза начинать подготовку материально-технического обеспечения к массовой вакцинации.

"Первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. Наконец-то свет в конце туннеля", - сказала глава ЕК и добавила, что вакцинация - это билет из пандемии.

Ранее мы сообщали, что в Украине первая партия вакцин от коронавируса ожидается не раньше конца мая 2021 года. Первая партия вакцин составит 1,2 млн доз.

Также "Страна" разбиралась в сходствах и различиях пяти главных мировых вакцин от Covid-19. Все эти препараты находятся уже на третьей, то есть финальной, фазе тестирования.