Глава Госэтнополитики Елена Богдан заявила, что норма о переименовании Украинской православной церкви проблематична и неоднозначна, но отмена ее может "причинить боль многим людям".



Об этом сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина" 25 ноября.



"С точки зрения международного права норма о наименовании неоднозначна, и ряд юристов ее даже назовут крайне проблематичной, но отменить такую ​​норму - это причинить боль многим людям, которые в свете переживаемых трагедий войны стремятся к максимальной открытости и видимости связей", - сказала Богдан.

Украинскую православную церковь переименовали в 2019 году. Закон подписал президент Петр Порошенко.

В документе говорилось, что религиозные организации, которые имеют управляющие органы в стране-агрессоре, обязаны внести в свое название уточнение о принадлежности к России.

УПЦ оспорила применение этого закона к себе в судебном порядке. Конфессия заявила, что в России никаких управляющих органов не имеет.

В конце декабря Верховный суд приостановил переименование церкви, отклонив кассационную жалобу Минкульта, который настаивал на смене имени.



Ранее "Страна" сообщала, что в сентябре УПЦ призвала политиков прислушаться к людям, которые выступают против войны. В выступлении владыка Антоний вспомнил слова одного святого, сказавшего, что в человеческом обществе есть один страшный грех - грех войны.



Также напомним, что раде не хватило 3 голосов, чтобы дать Кабмину право переименовывать и ликвидировать местные госадминистрации.