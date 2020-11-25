Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине в 2021 году зарплаты медиков будут составлять от 22-25 тысяч гривен.

Об этом он рассказал в эфире "5 канала", видео обнародовано в Youtube.

"8 тысяч гривен в среднем заработная плата врача. Именно на этом мы и акцентируем, на принятии адекватного бюджета в 2021 году, чтобы заработная плата врача начиналась с 22-25 тысяч гривен", – заявил Степанов.

По его словам, что одним из главных факторов, почему украинские врачи выезжают за границу является низкая зарплата.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за низких заработных плат, которые платят за работу с пациентами с Covid-19, уволилось до 25% медработников. Такая ситуация произошла и в Харькове. Там стали десятками увольняться медики.

Также мы писали, что двумя днями ранее Степанов заявлял, что все украинские учреждения здравоохранения за сентябрь получили деньги для выплаты надбавок врачам. По его словам, так же уже продолжается перечисление средств для выплаты надбавок за октябрь.