В среду, 25 ноября, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что при введении жестких ограничений будут учитывать эпидемиологическую ситуацию и состояние экономики. Власти будут вынуждены ввести усиленный карантин в случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.



Об этом он сообщает в эфире телеканала "Украина 24".



Министр отметил, что для улучшения ситуации с Covid-19 надо разорвать цепь передачи болезни.



"Тогда мы можем почувствовать тот эффект, который в принципе почувствовали европейские страны, которые вводили такие ограничения. Это я говорю с чисто медицинской точки зрения", - сказал Степанов.

Но, по его словам, нужно обязательно учитывать состояние экономики, которая может пострадать при введении полного локдауна.

"Есть и другая сторона - это экономика нашей страны. Это очень важно. И когда мы предлагаем полный жесткий карантин, то сразу есть расчеты Министерства финансов, можем ли мы это выдержать, или не можем. Мы всегда исходим из этих двух вещей и пытаемся искать баланс. Но понятно, что могут быть такие обстоятельства, что мы должны будем это ввести чисто с точки зрения сохранения нашей жизни. Если мы говорим о полном жестком карантине, он будет касаться всех без исключения, как это было весной", - заявил Степанов.



Ранее "Страна" сообщала, что Степанов рассказал, когда проявится эффект карантина выходного дня. Так, он будет заметен не раньше, чем через две недели.



Также напомним, что число зараженных коронавирусом в Украине выросло на 13 882 человека. Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 661 858 человек. Выздоровели за последние 24 часа 8 420 пациентов. Умерло за сутки 229 человек. Госпитализировано 1 818 человек.