В ближайшие дни президент России Владимир Путин не планирует разговаривать по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, который недавно излечился от коронавируса.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет "Интерфакс".

Агентство уточняет, что ранее в СМИ появилась информация, что Киев запросил телефонный разговор с Москвой на высшем уровне. Песков ответил отрицательно на вопрос, планируется ли такой разговор в обозримой перспективе.

"Мы не анонсируем телефонные разговоры. Пока в ближайшие дни такого разговора нет в планах президента. С другой стороны, при необходимости, такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения", - сказал Песков.

Напомним, недавно социологи выяснили, что почти 45% украинцев считают, что войну на Донбассе поможет закончить диалог с Путиным.

Также мы писали, что экс-руководитель Офиса президента Богдан рассказал, как Зеленский "кинул" Путина с Консультативным советом по Донбассу.