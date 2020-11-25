В среду, 25 ноября, в ограждение офиса канцлера Германии Ангелы Меркель, которую после ужесточения карантина внесли в черный список в знаменитой пивной в Берлине, въехал автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом этом сообщает Reuters.

Так, в ворота въехала машина с надписью "проклятые убийцы детей и стариков".

На место происшествия прибыли десятки полицейских, журналисты и пожарная машина.

Как сообщается, сама Меркель в это время должна проводить видеоконференцию с главами немецких регионов, на которой планировалось обсудить продление карантина и дальнейшие шаги по борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, в Германии планируют продлить локдаун до конца декабря. В случае, если до 20 декабря не удастся снизить рост числа заболеваемости коронавирусом до менее 50 случаев на 100 тысяч человек за неделю, ограничения предлагается автоматически продлить еще на две недели.

В связи с ужесточением карантина в Берлине начались акции протеста. В разгоне демонстрации были задействованы водометы, в Берлине их не использовали для этих целей уже много лет.