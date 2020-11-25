Уже шестое судебное заседание по делу об убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины не состоялось.

Напомним, что три судебных заседания в октябре отменились по причине неявки подозреваемых и их адвокатов, так как они самоизолируются под предлогом Covid-19.

После этого в начале ноября состоялось всего одно заседание, а три следующих - снова отменились. И снова из-за коронавируса.

Ковидом болеет обвиняемый Андрей Медведько. По крайней мере так заваляется. Также ушла на больничный судья. Правда, о ее диагнозе неизвестно.

"Три заседания не состоялось, потом состоялось одно, и снова три не состоялось", - сказал "Стране" адвокат матери Олеся Бузины Артем Захаров.

"Один раз Денис Полищук пропал, как заявили его адвокаты (не пришёл, причину не знаю), а Медведько был с температурой. Второй раз - Медведько на больничном. Вчера, в понедельник 23 ноября, должно было быть заседание - оно не состоялось, так как судья на больничном", - отметил Артем Захаров.

Следующее судебное заседание запланировано на 30 ноября.



Ранее "Страна" сообщала, что подозреваемые в убийстве Олеся Бузины пропустили уже три судебных заседания подряд под предлогом коронавируса. На этот раз по причине неявки подозреваемых и их адвокатов, так как они по очереди болеют Covid-19 и самоизолируются.



Также напомним, что, по мнению адвоката, обвиняемые в убийстве Бузины затягивают процесс с помощью отвода присяжной.