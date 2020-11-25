Президент США Дональд Трамп может помиловать своих бывших помощников, которые были осуждены по итогам расследования дела о вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Речь идет в частности о Майкле Флинне и Поле Манафорте.

Об этом со ссылкой на три источника сообщает CNN.

Так, в Белом доме обсуждается помилование нескольких человек, связанных с Трампом. Наиболее вероятным кандидатом является Флинн, учитывая его историю работы в кампании Трампа и вынесения приговора после расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Также может быть рассмотрен вопрос о помиловании Джорджа Пападопулоса и Пола Манафорта. Нынешний глава Белого дома неоднократно заявлял, что его помощники, осужденные по материалам "русского" дела, стали жертвами политической "аферы".

Напомним, Манафорт возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа с июня по август 2016 года. В августе 2018-го суд присяжных признал его виновным в нарушении налогового и банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках.

В марте 2019 года судья в Вашингтоне приговорил Манафорта к семи с половиной годам тюрьмы по двум обвинениям в сговоре против США, лоббировании интересов и давлении на свидетелей.

Флинн был советником Трампа на протяжении всего трех недель зимой 2017 года. Его обвинили в неверном информировании президента и ФБР о телефонных разговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Экс-советник признал свою вину, хотя впоследствии отказался от признания.