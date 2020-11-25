Супруга принца Гарри Меган Маркл, заявила, что перенесла выкидыш после того, как весной переехали в США.

Об этом сообщает The New York Times.

Герцогиня Сассекская почувствовала сильную боль, когда меняла подгузник своему сыну Арчи Харрисону.

"Я почувствовала сильную боль. Опустилась на пол вместе с Арчи в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселую мелодию, контрастирующую с моим чувством, что что-то случилось. Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка", - поделилась Меган.

Потом она оказалась в больнице, а принц Гарри держал ее за руку.

"Через несколько часов я лежала на больничной койке, держа мужа за руку. Я почувствовала липкость его ладони и поцеловала его суставы, влажные от наших слез. Глядя на холодные белые стены, мои глаза потускнели", - рассказала сквозь слезы герцогиня.

Ранее мы писали, что принц Гарри с женой решили отделиться от королевской семьи, чтобы самим зарабатывать себе на жизнь.

Также рассказывали, что принц Гарри и Меган Маркл будут праздновать Рождество отдельно от королевской семьи.