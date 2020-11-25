За 3-4 года Украина сможет осуществить компенсацию за все жилье, которое было разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией на востоке Украины.



Об этом сообщила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



"Когда мы делали расчеты для Министерства финансов, для того, чтобы перекрыть потребность по количеству разрушенного жилья на подконтрольной правительству территории, мы отталкивались от 698 единиц. То есть, по нашей информации, около 700 домов полностью разрушены. Эту информацию мы получаем от Луганской и Донецкой областных государственных администраций, которые с 2014 года фиксировали эти разрушения во время обстрелов и взрывов", - заявила Голованчук.

Сообщется, что это не окончательная цифра, так как часть домов была восстановлена за счет собственных средств или международных организаций. Еще часть, к которым не могут добраться, так как они находятся непосредственно на линии разграничения. Кроме того, не все разрушенные объекты были зарегистрированы, как жилые дома.

Так, на 2021 год по этой программе предполагается 114 млн грн, что является достаточно большой суммой. "И если мы такими темпами сможем двигаться, то за 3-4 года мы сможем провести всю компенсацию", - сказала она.

Инна Голованчук считает, что выплата компенсации за разрушенное жилье - это цивилизованный подход, применяемый в странах с вооруженными конфликтами.

"Я понимаю, что для большинства людей, потеря имущества и иногда потеря родных в этих домах не может быть исчислена вообще никакими сотнями тысяч гривен. Но подчеркну, что через эту процедуру компенсируются утраченные имущественные права. То есть, речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт его потери. Это ни в коем случае не исключает дальнейшие шаги по компенсации фактического ущерба за потерю жилья", - сказала замминистра.

Ранее "Страна" сообщала, что в Луганской области первым восьми пострадавшим от войны на Донбассе выплатят компенсации за разрушенное жилье. Всего было подано 78 заявлений на компенсацию жилья.



Также напомним, что еще в сентябре власти решили, как будут платить компенсации за разрушенное жилье на Донбассе. Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не превышать 300 000 гривен.