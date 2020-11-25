Украину в течение ближайших двух недель может накрыть мощная эпидемическая волна коронавируса. Ее пик прогнозируют к январю-февралю. А на спад она пойдет только к началу весны.

Об этом со ссылкой на руководителя программы здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрея Славуцкого пишет "РБК Украина".

При этом эксперт считает приближающуюся эпидемическую волну настолько мощной, что система здравоохранения не сможет ей противостоять.

"Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Затем заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту-апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические меры, то эту волну можно сбить уже в декабре", - сказал Славуцкий.

Также, по прогнозам эпидемиологов, заболеваемость Covid-19 пойдет на спад только к июню 2022 года - при условии, что в Украине начнут вакцинацию хотя бы осенью 2021 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что по прогнозу ученых, Украина уже в декабре может перешагнуть отметку в миллион инфицированных коронавирусом.

Также мы писали, что по состоянию на 25 ноября число зараженных коронавирусом в Украине выросло на 13 882 человека.