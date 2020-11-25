Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пребывание российских военных в Нагорном Карабахе, предусмотренное трехсторонним соглашением о перемирии, не ограничится пятилетним сроком.

Об этом сообщает ТАСС в среду, 25 ноября.

По его словам, это связано с тем, что карабахский конфликт является затяжным. При этом он добавил, что за пять лет миротворцам предстоит создать гарантии безопасности и стабильности в регионе.

"Я думаю, на данный момент главный вопрос - обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе и в регионе, и обеспечить безопасность граждан Нагорного Карабаха", - сказал Пашинян.

Напомним, Россия, Армения и Азербайджан подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно договоренностям российские миротворцы были направлены в Карабах, а часть территорий были переданы Баку.

В тот день в Армению для контроля ситуации в Карабахе прибыли первые 12 самолетов с российскими миротворцами.

Также мы показывали, как миротворцы расположились на территории Нагорного Карабаха.