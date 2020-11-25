С четверга, 26 ноября, в Украине пациенты с коронавирусом смогут вызвать мобильную бригаду скорой помощи напрямую через контакт-центр Минздрава по противодействию Covid-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, затем перейдем на постоянную основу, функцию, чтобы любой человек мог заказать вызов мобильной бригады непосредственно в контакт-центре", - сказал Степанов.

А до конца месяца планируется запустить еще одну опцию: через контакт-центр можно будет получить консультацию семейных врачей.

Напомним, контакт-центр Минздрава по противодействию Covid-19 работает со 2 ноября, в него может позвонить каждый. Номер телефона бесплатный - 0800-60-20-19. Он работает круглосуточно.

Также мы писали о том, что Минздрав опубликовал статистику коронавируса в регионах Украины на 25 ноября.