Украинцы с коронавирусом смогут вызвать мобильную бригаду врачей через контакт-центр Минздрава
С четверга, 26 ноября, в Украине пациенты с коронавирусом смогут вызвать мобильную бригаду скорой помощи напрямую через контакт-центр Минздрава по противодействию Covid-19.
Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, затем перейдем на постоянную основу, функцию, чтобы любой человек мог заказать вызов мобильной бригады непосредственно в контакт-центре", - сказал Степанов.
А до конца месяца планируется запустить еще одну опцию: через контакт-центр можно будет получить консультацию семейных врачей.
Напомним, контакт-центр Минздрава по противодействию Covid-19 работает со 2 ноября, в него может позвонить каждый. Номер телефона бесплатный - 0800-60-20-19. Он работает круглосуточно.
Также мы писали о том, что Минздрав опубликовал статистику коронавируса в регионах Украины на 25 ноября.