В онлайн-ресторане можно узнать, чем питались люди во время Голодомора. Фото: uncounted.ual.ua

Студенты Украинской академии лидерства создали онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора. Хотя приобрести их нельзя. 

Об этом сообщает "24 канал".

Цель проекта "Непосчитанные с 1932" - почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов. В меню - затеруха из коры деревьев, паляницы из лебеды, хлебцы из соломы, травяники и караваи. Интерфейс сайта позволяет узнать символическую стоимость каждого блюда.

Например, цена паляниц из картофельных отходов с остатками зерен - "жизни тысячи людей, которым чудом удалось приберечь горстку зерна". 

В Украине создали онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора

В Украине создали онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора

В Украине создали онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора

В Украине создали онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора

В Украине создали онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора

Напомним, "Страна" писала о том, как украинский МИД учил немцев исследовать Голодомор и попал в скандал с цензурой.

Также мы сообщали, что в День памяти жертв Голодомора во Львове студенты имитировали массовую смерть от голода на улицах города.

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