В Украине создали онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора

Студенты Украинской академии лидерства создали онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора. Хотя приобрести их нельзя.

Об этом сообщает "24 канал".

Цель проекта "Непосчитанные с 1932" - почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов. В меню - затеруха из коры деревьев, паляницы из лебеды, хлебцы из соломы, травяники и караваи. Интерфейс сайта позволяет узнать символическую стоимость каждого блюда.

Например, цена паляниц из картофельных отходов с остатками зерен - "жизни тысячи людей, которым чудом удалось приберечь горстку зерна".

Напомним, "Страна" писала о том, как украинский МИД учил немцев исследовать Голодомор и попал в скандал с цензурой.

Также мы сообщали, что в День памяти жертв Голодомора во Львове студенты имитировали массовую смерть от голода на улицах города.