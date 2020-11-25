Глава исполкома Нацсовета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экономика Украины близка к катастрофе, которой не было со времён 1990-х годов.

Такое заявление он сделал в эфире телеканал "Украина 24", видео обнародовано в Youtube.

"Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризиса. Со следующего года у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий... Такого в Украине не было с 1990-х годов", - сказал он.

По его словам, соглашение с Международным валютным фондом не поможет в ситуации, когда страна "с закрытыми глазами идёт к пропасти".

"Теоретически это можно отсрочить на несколько месяцев соглашением с МВФ, денег они не дадут, но под него кто-то может дать немного денег. Ну а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Сейчас или нужно что-то делать, или страна пролетает в трубу. Сейчас с закрытыми глазами идем в пропасть", - добавил он.

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