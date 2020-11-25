В Украине на следующей неделе истекают сроки "карантина выходного дня". Он был запланирован по 30-е ноября, и теперь Кабмин либо продлит ограничения, либо их отменит. Или вообще введет полный локдаун.

Все будет зависеть, как говорят в Кабмине, от статистики. Если по итогам уикенд-карантина показатели выйдут на "плато" (то есть, перестанут расти), то меру могут и отменить. Что, впрочем, маловероятно.

Правда, в связи с этим начинают появляться вопросы к статистике Минздрава по коронавирусу. В соцсетях их называют недостоверными - из-за долгих задержек по ПЦР-тестам. Вследствие чего вообще нельзя понять, что у нас происходит с заболеваемостью.

Разбирались, отражают ли реальность публикуемые данные о заболеваемости.

Публикуют в ноябре данные октября

О том, что тестирование в Украине делается не день в день - это было известно давно. "Страна" еще в сентябре публиковала видео закрытого совещания в Минздраве, где главный санврач Ляшко признавался, что результатов теста приходится ждать по неделе и дольше.

То есть уже тогда было очевидно, что данные ежедневной статистики по сделанным ПЦР-исследованиям, явно некорректны. И, если известно, сколько тестов сделано за сутки, то количество выявленных больных относится скорее всего вообще к другому дню.

К настоящему времени ситуация только усугубилась. Рост количества больных не позволяет делать бесплатные тесты быстро. Как рассказали "Стране" в одной из ковидных больниц Печерского района Киева, сейчас рядовому пациенту "без связей" приходится ждать от 7 до 10 дней, чтобы узнать свои результаты.

А вчера блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Минздрава и региональных лабораторий, привел конкретные факты таких задержек.

"Чем больше смотрю на эту статистику, тем больше поражаюсь уровню бардака который творится в МОЗ... вносят летальные с 1,5 месячной задержкой" - прокомментировал он.

По его данным, в целом по Украине из 188 летальных случаев от 23 ноября, 21 случай относится к октябрю.

Истребин, к примеру, обратил внимание, что Сумской областной лабораторный центр 23 ноября внес 18 летальных случаев, некоторые из которых наступили еще в октябре.

Вот какие дни попали в позавчерашнюю статистику:

20 ноября - 1,

17, 15 ноября - по 1,

14 ноября - 2,

13 ноября -1,

12 ноября - 2,

10 ноября - 1,

2 ноября - 1.

22 и 23 октября - по 2,

20 октября - 1,

16 октября - 1,

9 октября - 1,

6 октября - 1.

В Черкассах 23 ноября внесли 132 новых случая, которые относятся к 22-31 октября. Похожая ситуация в Киеве и области.

Ранее Истребин, который давно занимается коронавирусной статистикой, объяснял, как получает свои данные.

По его словам, каждый день областные лабораторные центры (ОЛЦ) вносят данные по новым случаям. МОЗ озвучивает общее число новых случаев которые были внесены за прошедшие сутки. Но случаи которые вносят за день, имеют разные даты регистрации.

В базу сегодняшним числом могут вносить данные по случаям которые были зарегистрированы еще 10 и больше дней назад. Например, получил больной позитивный тест, но сотрудники ОЛЦ не успели внести это в базу из-за перегруза новыми случаями. Так возникают задержки в данных.

В среднем по Украине средняя задержка 4,5 дня, но в отдельных областях намного больше. Самая плохая ситуация с ведением статистики в Киеве и Киевской области, в Сумах и Черкассах.

Лучше всех статистика, по мнению аналитика, в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Остальные области, по наблюдениям блогера, в целом работают нормально.

Что происходит со статистикой

Судя по этим расчетам, есть две основных проблемы.

Первая - нерелевантная картина по ежедневной статистике. "Качели" по росту или падению заболеваемости не отражают реальности, поскольку к данным за одни сутки прибавляются заболевшие и умершие недельной, а то и месячной давности.

Поэтому вряд ли ко "всплескам" и "падениям" теперь можно относиться серьезно. И уж тем более принимать на их основе решения о закрытии страны на локдаун. Или пытаться вычислить эффект от "карантина выходного дня" (в Кабмине анонсировали, что его можно будет прочувствовать уже после грядущих выходных).

Это разумеется не умаляет серьезности ситуации. Но требует введения в ежедневную публичную статистику каких-то новых критериев, которые можно передавать день в день (раз уж тестирования резко ускорить не могут).

Например, заполненности реанимационных отделений, коек с кислородом, аппаратов ИВЛ. Сегодня найти эти данные в динамике рядовой украинец не в состоянии. Минздрав их в своих утренних отчетах не публикует.

Истребин утверждает, что ситуация в больницах критическая. И приводит свой анализ соотношения смертности с госпитализациями.

"Рост летальных исходов идет с опережением роста госпитализаций и реанимаций, что говорит о переполненности больниц и нехватке мест. В идеале рост госпитализаций, реанимаций и летальных исходов должен идти параллельно", - комментирует эксперт составленный им график, на котором красная кривая смертности с середины растет быстрее, чем в целом госпитализированных с ковидом и тяжелых больных.

Это говорит скорее всего о том, то многие люди умирают, не доходя до реанимации (где банально не хватает мест).

Вторая проблема вытекает из первой - как видим из таблицы ниже, колебания количества тестов более-менее коррелируются с числом заболевших день в день. Чего не может быть, если помнить про опоздания с результатами тестов.

То есть, скорее всего в Минздраве "размазывают" поступающие данные о заражениям и смертям на разные дни. Чтобы статистика более-менее выровнялась и соответствовала сделанным ПЦР-исследованиям.