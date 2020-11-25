Правительство Венгрии обвинили американского актера Джорджа Клуни в работе на Сороса. Также он подвергся критике за свои заявления о режиме Виктора Орбана.

Об этом со ссылкой на BFM-TV пишет "Укринформ".

"Мы любим актера Джорджа Клуни ... Но его знание истории и политики кажутся довольно ограниченными", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Кроме того, в правительстве страны обвинили актера в том, что он является марионеткой в ​​руках миллиардера, американца венгерского происхождения Джорджа Сороса.

"Сорос использует любую возможность для нападения на венгерское правительство. Разочаровывает то, что существуют актеры, воюющие на стороне Сороса, - сказал представитель венгерского правительства Орс Фаркас.

Кроме того, несколько провластных СМИ Венгрии опубликовали фото, на котором изображен Джордж Клуни с сыном Джорджа Сороса Алексом.

Причиной таких нелестных заявлений в адрес Клуни стало его недавнее интервью журналу GQ. В нем Клуни, рассказывая о своем последнем фильме "Полуночное небо", называет венгерского премьера Виктора Орбана и правительство страны примером "ненависти и гнева".

Напомним, в 2018 году Клуни назвали самым доходным актером в мире.

Также мы писали о том, что годом ранее Джордж Клуни на вечеринке раздал 14 друзьям по миллиону долларов.