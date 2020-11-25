Правоохранители Житомирской области поймали мужчину, который готовил заказное убийство. Он обещал "убрать" бывшего бизнес-партнера за 15 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

"Исполнителем заказного убийства должен был стать знакомый организатора. За это 41-летний житель Житомира обещал 15 тыс. долларов "вознаграждения". Мужчина предоставил всю информацию о своем бывшем бизнес-партнере и попросил замаскировать преступление под несчастный случай", - сообщили в Нацполиции.

Так, в понедельник, 24 ноября, правоохранители задержали заказчика преступления после передачи им части суммы за выполнение убийства и таким образом предотвратили убийство.

"Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ст. 15 п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение. Досудебное расследование осуществляют следователи областного управления полиции под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры", - добавили в полиции.

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