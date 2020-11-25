В Украине из 13 882 зараженных коронавирусом за минувшие сутки подхватили болезнь Covid-19 684 ребенка и 615 медработников. Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Статистика распространения коронавируса в регионах Украины на 25 ноября:

Киев - 62 620 (+980);

Винницкая область - 15 984 (+326);

Волынская область - 22 516 (+295);

Днепропетровская область - 31 861 (+1 255);

Донецкая область - 20 868 (+370);

Житомирская область - 27 368 (+211);

Закарпатская область - 22 150 (+247);

Запорожская область - 26 328 (+1 086);

Ивано-Франковская область - 33 409 (+583);

Киевская область - 33 262 (+961);

Кировоградская область - 4 557 (+102);

Луганская область - 5 793 (+74);

Львовская область - 42 874 (+824);

Николаевская область - 16 229 (+484);

Одесская область - 39 742 (+976);

Полтавская область - 19 679 (+536);

Ровенская область - 28 860 (+399);

Сумская область - 24 811 (+915);

Тернопольская область - 26 329 (+278);

Харьковская область - 52 538 (+546);

Херсонская область - 9 141 (+272);

Хмельницкая область - 27 114 (+490);

Черкасская область - 19 826 (+788);

Черновицкая область - 32 067 (+357);

Черниговская область - 15 932 (+527).

Ранее мы писали, что Украина уже в декабре может перешагнуть отметку в миллион инфицированных коронавирусом.

Также сообщали, что в Виннице из-за пандемии не будут устанавливать Новогоднюю елку.