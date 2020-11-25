Проблемный законопроект "О медиа", который вносят депутаты монобольшинства, содержит значительные угрозы для свободы слова. Он требует публичных дискуссий и обсуждения.

Об этом со ссылкой на главу Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко сообщает пресс-служба НСЖУ.

"Мы относимся к этому законопроекту довольно критично. Да, мы поддерживаем необходимость гармонизации законодательства Украины с законодательством Европы, поддерживаем выполнение обязательств перед Советом Европы в части регулирования аудиовизуальных услуг. В то же время наши законодатели обязательства перед Советом Европы как бы одели в кожух украинского желания власти управлять всеми СМИ, которые есть в Украине. Поэтому мы довольно критичны к нынешнему варианту законопроекта "О СМИ" и являемся сторонниками публичных дискуссий по его обсуждению", - сказал Томиленко.

По его словам, НСЖУ призывает власть не спешить, чтобы новый закон не создал больше проблем для журналистов и для СМИ, а в итоге и для всех украинцев в доступе к свободной, независимой информации.

"Этот законопроект содержит значительные угрозы для свободы слова. Они кроются в том, что депутаты хотят наделить чрезвычайными полномочиями Нацсовет или создать в Украине мегарегулятор над всеми СМИ. Таким полномочным регулятором планируют сделать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины. Итак, мы видим, как политики хотят дать простой ответ на сложные вопросы", - заявил Томиленко.

По его мнению, тут не нужно строить наполеоновские планы - одним законом создать так называемый медийный кодекс, который должен решить все накопленные за десятки лет проблемы по определенным аспектам регулирования печатных СМИ, онлайн СМИ, телевидения, радио.

"Очень сложно реализовать сформулированную народными депутатами почти двухстах страницах сверхзадачу этого законопроекта, в котором, к тому же, много внутренних противоречий и заложено много проблем для журналистов.

Вместо глобальных задач нам необходимо постепенно реагировать на те или иные сферы. Надо усовершенствовать отдельно закон о телевидении и радиовещании и соответственно выполнить все европейские обязательства. Надо также продебатировать, как мы можем гарантировать, чтобы Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания был политически независимым", - сказал Томиленко.

По его словам, если говорить о печатных СМИ, то до сих пор действует принятый еще в девяностые годы Закон Украины "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине". Пятьдесят процентов закона - гарантии свободы слова, невмешательства в редакционную деятельность, а рядом с правами журналистов прописана и их ответственность. А в законопроекте "О медиа" фактически отменяется закон о печати и одновременно содержится много нормативных обязательств для редакций СМИ.

"Считаем, что лучше так же, как закон о телевидении и радио, взять отдельно закон о печати, обработать и усовершенствовать его через рабочие группы, получить отдельно качественный закон. То же можно говорить и об онлайн регулировании: давайте не становиться в авангарде всего мира. Если только несколько стран в мире пытаются регулировать онлайн-медиа, онлайн журналистику, то Украина не является страной с образцовой демократией, наши депутаты и чиновники не являются примерами людей, которые заботятся исключительно об общественном интересе, а не думают о политической выгоде. Итак, давайте не спешить с онлайн-регулированием, чтобы не дать власти возможности жестко регулировать, реагировать на ручных и неудобных журналистов",- подытожил Томиленко.

Напомним, репрессивный законопроект "О медиа" в сентябре внесен в повестку Рады.

Также "Страна" писала о том, зачем посольство США требует принять репрессивный закон о медиа.