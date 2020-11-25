После прошедших местных выборов в Украине партия экс-президента Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского объединяются в коалицию в Одесском городском совете.

Об этом говорится в заявлении Одесской городской организации ОПЗЖ.

"Партии Порошенко и Зеленского объединяются в коалицию в Одесском городском совете сразу после выборов, несмотря на демонстрируемый обществу показной антагонизм. Еще вчера они лили друг на друга грязь, обвиняли в коррупции и предательстве и чертили "красные линии". После выборов они превратились в партнеров, строящих политическую семью.

Эта новая "политическая семья" вместе с коррупционером Трухановым занимается в Одессе продвижением своих бизнес-интересов, дележом городского бюджета и выполнением антинародных правительственных директив. С этой целью порошенковские депутаты проголосуют за назначение "непримиримого" политического оппонента, представителя Зе-команды на должность секретаря городского совета Одессы", - считают в партии.

В ОПЗЖ заявили, что "после местных выборов старый и новый режим уже не стесняются демонстрировать взаимную симпатию. С Одессы началась открытая коалиция Зеленского и Порошенко, которую дальше хотят реализовать по всей стране, выступая единым фронтом и возвращая страну к прошлому режиму".

Ранее "Страна" писала, что объявленный победитель второго тура местных выборов в Одессе Геннадий Труханов не сможет самостоятельно сформировать большинство в городском совете. Сейчас он ведет переговоры о создании коалиции вместе с фракциями "Слуги народа" и "Евросолидарности".

Ранее мы подробно анализировали, как прошли выборы в Одессе и что они значат для политического расклада в Украине.