На прошлой неделе сухопутные войска США провели внезапные учения, в рамках которых они перебросили по воздуху в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет, а затем спешно вернули установки на базу в Германии.

Об этом пишет Forbes.

Сообщается, что подобные маневры являются "посланием для Москвы", демонстрирующим "восстановление огневой мощи" американской армии. В Forbes считают, что стрельбы HIMARS в Румынии стали "ракетным сюрпризом" российской группировки в Крыму.

Огромная скорость этих перегруппировок усложняет контрбатарейную борьбу. Такие учения могут считаться важным поворотным моментом для американской армии в Европе, поскольку с 2006 года таких РСЗО у Пентагона в Старом свете не было.

HIMARS – американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Создана на базе пятитонного колесного шасси FMTV Армии США, может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую ракету ATACMS.

Напомним, в Беларуси анонсировали совместные масштабные военные учения с Россией.

Также мы писали о том, что США провели секретные учения в Германии.