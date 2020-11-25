В Украине вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Об этом написал первый замначальника патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Для водителей и пассажиров

Если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению - и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты. Это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использовать

Также запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Для велосипедистов

Велосипедистам разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.

Для пешеходов

Теперь пешеходы обязательно должны использовать светоотражающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Это касается тех людей, которые идут по обочине или проезжей части. Они должны иметь на себе специальную ленту, наклейку, жилет и тому подбное - или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы. Это указано в п.4.4 ПДД.

Ранее мы писали, что в Украине начали штрафовать за нарушение ПДД водителей владельцев "евроблях" и автомобилей с иностранной регистрацией.

Также рассказывали, что украинцам дали возможность оплачивать в мессенджерах штрафы за нарушение ПДД.