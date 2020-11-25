В 2020 году из-за пандемии коронавируса в Виннице отказались от установки центральной городской елки.

Об этом в Facebook написал мэр Винницы Сергей Моргунов.

"На сегодняшний день ситуация по заболеваемости достаточно тревожная: едва ли не каждый день в Украине появляются новые антирекорды. Я искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус. Поэтому в этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат", - сказал Моргунов.

По его словам, несмотря на это, на магистральных улицах появится праздничная иллюминация, а в центре города - украшения. Также на Майдане Независимости появится вертеп, как и в прошлых годах.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Киеве будут встречать Новый год-2021 в условиях пандемии.

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