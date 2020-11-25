В американском штате Миннесота избирательный совет единогласно подтвердил результаты президентских выборов, согласно которым Джо Байден опередил действующего президента Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на американские СМИ пишет "Интерфакс".

"Избирательный совет штата сегодня подтвердил результаты всеобщих выборов в Миннесоте в 2020 году", - заявил госсекретарь Миннесоты Стив Саймон.

Так, согласно подтвержденным данным, Байден опережает Трампа более чем на 7 пунктов - у него 52,5% голосов, у его соперника - 45,4%. Победа в Миннесоте дает Байдену десять голосов коллегии выборщиков.

Саймон отметил, что Миннесота в третий раз подряд становится лидером в стране по явке избирателей.

"Общее число избирателей составило 3 292 997 человек. Это означает, что 79,96% имеющих право голоса жителей Миннесоты приняли участие во всеобщих выборах 2020 года. Это самый высокий процент явки с 1956 года", - заявил он.

Напомним, республиканцы требуют остановить сертификацию голосов на выборах президента США в последнем из ключевых штатов.

Также мы писали о том, что Байден официально одержал победу в штате Невада на выборах президента США.