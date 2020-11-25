По состоянию на утро среды 25 ноября, в Украине подтвердились 13 882 новых случая заражения коронавирусом.

Напомним, что последний антирекорд был отмечен 21 ноября, когда за сутки в стране было зафиксировано 14 580 зараженных.

Добавим, что вчера, 24 ноября, в стране было выявлено 12 287 новых случаев заражения коронавирусом.

О новых жертвах Covid-19 сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 661 858 человек. Выздоровели за последние 24 часа 8 420 пациентов. Умерло за сутки 229 человек. Госпитализировано 1 818 человек. Среди новых зараженных 684 ребенка и 615 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (980 человек), Запорожской области (1 086), Киевской области (961), Днепропетровской области (1 255) и Одесской области (976).

Напомним, что врач назвал два самых опасных симптома коронавируса, при которых нужно вызывать скорую помощь.

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