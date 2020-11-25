Знаменитого актера Александра Ширвиндта экстренно госпитализировали в московскую клинику с пневмонией на фоне коронавируса.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что днем в понедельник, 23 ноября, у артиста началась дыхательная недостаточность. Приехавшая бригада скорой помощи диагностировала вирусную пневмонию и отвезла его в реаниматологию московской коронавирусной больницы.

Состояние осложняется возрастом артиста, которому в этом году исполнилось 86 лет. Он находится в группе риска.

Александр Ширвиндт - советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, художественный руководитель Московского академического театра сатиры. Снимался в таких фильмах, как "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Трое в лодке не считая собаки", "Принцесса цирка" и многих - многих других.

Напомним, недавно российского актера Павла Прилучного госпитализировали в московскую больнинцу с травмой головы. По предварительной версии, его избили.

Также мы писали о том, что ведущий "Вечернего Урганта" Дмитрий Хрусталев недавно попал в больницу. Он потерял сознание в такси, а после этого попал в реанимацию.