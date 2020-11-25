В Черкассах городская ТИК подвела результаты второго тура местных выборов, на которых избирали мэра города. По их итогам стало ясно, что действующий градоначальник сохранил свой пост - Анатолий Бондаренко (партия "За будущее") обошел IT-предпринимателя Виктора Евпака (партия "Голос"), и причем со значительным отрывом.

Об этом сообщает пресс-служба ГС "Опора".

"По информации от наблюдателей гражданской сети "Опора" вечером 24 ноября Черкасская городская ТИК объявила результаты голосования во втором туре. В нем приняли участие 55 353 избирателя, 849 бюллетеней признаны недействительными. За действующего мэра проголосовали 30 073 избирателя (54,33%), за его оппонента - 24 331 (44,14%)", - говорится в сообщении.

Фото: oporaua.org

Ранее "Страна" в материале "От Львова до Днепра" рассказала о том, кто победил во втором туре выборов мэров и какой в городах политрасклад.