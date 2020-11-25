Вчера, 24 ноября, армянские военные покинули Кельбаджарский район Нагорного Карабаха, который по трехстороннему соглашению был возвращен под контроль Баку.

И министерство обороны Азербайджана уже показало в соцсети первые кадры из этого района, взятого ночью под полный контроль. На кадрах, снятых в темное время суток, видно как саперы под прикрытием автоматчиков приступили к разминированию территории.

На осмотренных участках устанавливаются соответствующие таблички с надписями на азербайджанском языке.

Видео: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев и разблокирование дорог в Карабахе.

Так же мы рассказывали, что президент Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов в Нагорном Карабахе.