Азербайджан показал первые кадры разминирования Кельбаджарского района Нагорного Карабаха
Вчера, 24 ноября, армянские военные покинули Кельбаджарский район Нагорного Карабаха, который по трехстороннему соглашению был возвращен под контроль Баку.
И министерство обороны Азербайджана уже показало в соцсети первые кадры из этого района, взятого ночью под полный контроль. На кадрах, снятых в темное время суток, видно как саперы под прикрытием автоматчиков приступили к разминированию территории.
На осмотренных участках устанавливаются соответствующие таблички с надписями на азербайджанском языке.
Видео: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев и разблокирование дорог в Карабахе.
Так же мы рассказывали, что президент Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов в Нагорном Карабахе.