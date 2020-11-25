В США официально началась подготовка к передаче власти демократу Джо Байдену, который в свою очередь объявил о ряде ключевых назначений в своей будущей администрации.

Так же кроме этого стало известно о его планах на первые 100 дней президентства.

Об этом передает РИА "Новости" в своем Телеграм-канале.

Итак, новая администрация США будет активно бороться с эпидемией коронавируса. Так же следующий президент намерен отменить некоторые указы Трампа, которые нанесли ущерб климату и здоровью людей.

И кроме этого Джо Байден планирует внести в Конгресс США закон об иммигрантах, который позволит получить гражданство 11 миллионам человек.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Пентагон начинает процесс перехода под контроль Байдена.