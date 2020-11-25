Работодатель может отстранить своего работника от выполнения им обязанностей по нескольким причинам, среди которых - появление на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом со ссылкой на разъяснения специалстов Гоструда сообщает портал "Юрлига".

Статьей 46 Кодекса законов о труде Украины предусмотрены такие причины, сославшись на которые работник может быть отстранен от выполнения обязанностей:

в случае появления его на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или токсического опьянения;





в случае отказа или уклонения от обязательных медицинских осмотров, обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охраны;





в иных случаях, предусмотренных законодательством.

При этом, если принято решение об отстранении от работы, трудовые отношения работодателя и работника не прекращаются. Тем не менее, в таком случае работника временно не допускают к выполнению его обязанностей.

Учитывая, что зарплата выплачивается за выполненную работу, в случае отстранения не должна сохраняться и оплата труда. Однако законом предусмотрены отдельные случаи, когда зарплата при отстранении от работы сохраняется или работник может рассчитывать на помощь за средства Фонда социального страхования.

Отстранение происходит только по причинам, предусмотренным законодательством. Об этом решении руководитель предприятия должен объявить приказом или распоряжением. Работник, к которому относится решение об отстранении также должен быть уведомлен. Срок отстранения устанавливают до устранения причин, его повлекших. Работник имеет право обжаловать приказ об отстранении от работы в установленном законом порядке. Работника после отстранения от работы могут временно или постоянно перевести на другую работу.

Отстранение работника от работы может предшествовать его увольнению, в частности по п. 7 ч. 1 ст. 40 КЗоТ в связи с появлением его на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения. Когда работник не выполняет в установленный срок требования, которые были основанием для законного его отстранения от работы, тогда работодатель может привлечь работника к дисциплинарной ответственности, в том числе расторгнуть с ним трудовой договор.

Напомним, недавно в Минюсте разъяснили правильность оформления отпуска по уходу за ребенком родственником, который фактически ухаживает за малышом. Это может быть папа, дедушка, бабушка, другие родственники, опекун либо один из приемных родителей.

Также мы рассказывали о том, в каких случаях работника нельзя отстранять во время простоя.