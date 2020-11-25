Кандидат в президенты США Джо Байден, который ранее заявил о своей победе на выборах, объявил, что Белый дом уже предлагал ему принять участие в брифинге, посвященном вопросам разведки. Тем не менее, в мероприятии он не участвовал.

Об этом информирует агентство РИА Новости со ссылкой на журналистов пула Байдена.

"Предложение было. Сегодня такой встречи не было. Мы будем проводить их на регулярной основе", - заявил демократ.

Он также отметил, что его сотрудники уже контактировали с главным инфекционистом США Энтони Фаучи.

"Он очень и очень помог", - сказал Байден, добавив, что сам пока с Фаучи не встречался.

День, когда Байден подучит первый такой документ, согласовывается.

Ежедневный президентский брифинг - это документ, который составляется сотрудниками разведслужб. В нем излагаются основные угрозы и разведывательные данные.

Этот документ ежедневно представляют президенту США и его советникам по нацбезопасности и сотрудникам Белого дома. Обычно сотрудники разведки также проводят устный брифинг по передаваемой письменно информации.

Напомним, недавно действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение начать передачу власти демократу Джо Байдену.

Ранее мы писали, что сегодня сразу три ключевых штата, Пенсильвания, Мичиган и Невада, утвердили результаты выборов президента США, согласно которым в этих регионах победу одержал Байден.