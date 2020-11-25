Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 25 ноября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 25 ноября. За последние сутки заразилось еще 14 тысяч человек, излечилось 8 420 пациентов и скончалось 229.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 62 620 случаев
- Винницкая область - 15 984 случаев
- Волынская область - 22 516 случаев
- Днепропетровская область - 31 861 случаев
- Донецкая область - 20 868 случаев
- Житомирская область - 27 368 случаев
- Закарпатская область - 22 150 случаев
- Запорожская область - 26 328 случаев
- Ивано-Франковская область - 33 409 случаев
- Киевская область - 33 262 случаев
- Кировоградская область - 4 557 случаев
- Луганская область - 5 793 случаев
- Львовская область - 42 874 случаев
- Николаевская область - 16 229 случаев
- Одесская область - 39 742 случаев
- Полтавская область - 19 679 случаев
- Ровенская область - 28 860 случаев
- Сумская область - 24 811 случаев
- Тернопольская область - 26 329 случаев
- Харьковская область - 52 538 случаев
- Херсонская область - 9 141 случаев
- Хмельницкая область - 27 114 случаев
- Черкасская область - 19 826 случаев
- Черновицкая область - 32 067 случаев
- Черниговская область - 15 932 случаев
Напомним, в Украине на период новогодних праздников могут объявить локдаун. Это произойдет в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что есть позитивная динамика по количеству занятых койко-мест и заболевших Covid-19 благодаря карантину выходного дня.
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