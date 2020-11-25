В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 25 ноября. За последние сутки заразилось еще 14 тысяч человек, излечилось 8 420 пациентов и скончалось 229.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 62 620 случаев

Винницкая область - 15 984 случаев

Волынская область - 22 516 случаев

Днепропетровская область - 31 861 случаев

Донецкая область - 20 868 случаев

Житомирская область - 27 368 случаев

Закарпатская область - 22 150 случаев

Запорожская область - 26 328 случаев

Ивано-Франковская область - 33 409 случаев

Киевская область - 33 262 случаев

Кировоградская область - 4 557 случаев

Луганская область - 5 793 случаев

Львовская область - 42 874 случаев

Николаевская область - 16 229 случаев

Одесская область - 39 742 случаев

Полтавская область - 19 679 случаев

Ровенская область - 28 860 случаев

Сумская область - 24 811 случаев

Тернопольская область - 26 329 случаев

Харьковская область - 52 538 случаев

Херсонская область - 9 141 случаев

Хмельницкая область - 27 114 случаев

Черкасская область - 19 826 случаев

Черновицкая область - 32 067 случаев

Черниговская область - 15 932 случаев

Напомним, в Украине на период новогодних праздников могут объявить локдаун. Это произойдет в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что есть позитивная динамика по количеству занятых койко-мест и заболевших Covid-19 благодаря карантину выходного дня.