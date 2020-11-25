Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 25 ноября. За последние сутки заразилось еще 14 тысяч человек, излечилось 8 420 пациентов и скончалось 229. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

  • Киев - 62 620 случаев
  • Винницкая область - 15 984 случаев
  • Волынская область - 22 516 случаев
  • Днепропетровская область - 31 861 случаев
  • Донецкая область - 20 868 случаев
  • Житомирская область - 27 368 случаев
  • Закарпатская область - 22 150 случаев
  • Запорожская область - 26 328 случаев
  • Ивано-Франковская область - 33 409 случаев
  • Киевская область - 33 262 случаев
  • Кировоградская область - 4 557 случаев
  • Луганская область - 5 793 случаев
  • Львовская область - 42 874 случаев
  • Николаевская область - 16 229 случаев
  • Одесская область - 39 742 случаев
  • Полтавская область - 19 679 случаев
  • Ровенская область - 28 860 случаев
  • Сумская область - 24 811 случаев
  • Тернопольская область - 26 329 случаев
  • Харьковская область - 52 538 случаев
  • Херсонская область - 9 141 случаев
  • Хмельницкая область - 27 114 случаев
  • Черкасская область - 19 826 случаев
  • Черновицкая область - 32 067 случаев
  • Черниговская область - 15 932 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, в Украине на период новогодних праздников могут объявить локдаун. Это произойдет в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что есть позитивная динамика по количеству занятых койко-мест и заболевших Covid-19 благодаря карантину выходного дня.

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