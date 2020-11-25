Советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин рассказал о самых опасных симптомах коронавируса, при которых необходимо безотлагательно вызывать бригаду скорой помощи. Это одышка и не спадающая температура.

Об этом сообщает "Лента.ру".

"Мы видим, что в ряде регионов ситуация действительно тревожна. Но мне кажется, что при серьезном ухудшении самочувствия, когда есть одышка, температура тела держится два-три дня выше 39 градусов, то нужно вызывать скорую. Система, несмотря на перегрузку, все-таки работает. Пусть с серьезной задержкой, но врачи приходят на дом", - отметил известный кардиолог и терапевт.

По его словам, препараты для профилактики коронавируса не работают, а лечение заболевания пока что остается на уровне залечивания симптомов.

Напомним, британские и канадские ученые обнаружили четыре новых симптома, которые могут свидетельствовать о наличии Covid-19, когда сам человек еще об этом еще не догадывается. Среди них: проблемы с желудком, конъюнктивит, спутанность сознания и утомляемость.

Как сообщала "Страна", многие украинцы, кто уже переболел коронавирусом, делятся своим опытом в соцсетях. При этом большинство из них жалуется, что Министерство здравоохранения не разъясняет, что делать в случае болезни.