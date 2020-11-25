Президент США Дональд Трамп занял первое место в списке политиков, чьими именами российские владельцы собак называют своих питомцев. При этом четырехлапых "Байденов" в России пока не зарегистрировано.

Об этом в комментарии "РИА Новости" рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"По данным Российской кинологической федерации, самой популярной кличкой, созвучной с фамилией известного политического деятеля, оказалась кличка Трамп. Чаще всего это имя носит немецкая овчарка. Как ни странно, следующей породой, которая носит такую кличку, оказалась чихуа-хуа, а на третьем месте немецкий шпиц. По всей видимости, владельцы собак увлечены мировой политикой и видят схожесть в характере и во внешности со своим любимцем", - поделился глава организации.

В честь Трампа названы 72 собаки, кличек в честь Джо Байдена в России пока никто из домашних любимцев не получал. На втором месте по популярности кличка Обама. Чаще всего владельцы называют так своих собак породы чихуа-хуа.



В списке также можно найти имена таких политических деятелей как Меркель (13 кличек) и Макрон (три клички). Что касается российских политиков, то в списке есть Ельцин (10 собак), Брежнев и Сталин (по 2 собаки).

Ранее мы публиковали фото собаки, которую в США признали "самой уродливой". Питомца по кличке "Негодяй-бродяга" подобрали на улице и спасли от гибели.

Также "Страна" рассказывала о намерении украинских парламентариев обязать владельцев домашних животных регистрировать своих любимцев.