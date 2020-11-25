Столичные правоохранители разоблачили схему вымогания и получения взяток при выдаче удостоверений судоводителей в госслужбе морского и речного транспорта Украины

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

"Задержаны должностное лицо Государственной службы морского и речного транспорта Украины и посредника, уличенных в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Согласно материалам следствия, должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины, привлекая к противоправной деятельности представителей частных компаний, осуществляющих деятельность по обучению судоводителей маломерных судов, организовали схему получения неправомерной выгоды за сдачу экзаменов и выдаче удостоверений судоводителя", - указано в сообщении.

Так, работница школы при наборе группы сообщала, что сдача экзаменов и выдача удостоверений судоводителя маломерного судна будет происходить в Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, однако без взятки сдать тест не получится. Деньги эти якобы требовали в Государственной службе морского и речного транспорта.

"В ходе совместной спецоперации во время передачи неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн. задержана работница школы, которая обязывалась обеспечить за указанные средства беспрепятственную сдачу экзаменов и выдачу удостоверений судоводителя маломерного судна", - добавили правоохранители.

Также обыски провели у старшего государственного инспектора отдела ведения Судовой книги Украины Департамента предоставления административных услуг Морской администрации. В ходе проверок были найдены деньги студентов, полученные при помощи вымогательства. Сейчас продолжается расследование, разыскиваются возможные соучастники.

Напомним, следователи Госбюро расследований (ГБР) задержали при получении взятки руководителя одного из областных управлений "Укртрансбезопасности". Правоохранители подозревают его в систематическом получении неправомерной выгоды.

Как сообщалось ранее, "Страна" узнала некоторые подробности спецоперации по обезвреживанию "оборотней в погонах", проведенной в конце прошлой недели силами Госбюро расследований и Департамента внутренней безопасности Нацполиции.