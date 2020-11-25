За прохождение экзамены со студентов требовали взятки. Фото: Прокуратура Киева

Столичные правоохранители разоблачили схему вымогания и получения взяток при выдаче удостоверений судоводителей в госслужбе морского и речного транспорта Украины

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

"Задержаны должностное лицо Государственной службы морского и речного транспорта Украины и посредника, уличенных в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Согласно материалам следствия, должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины, привлекая к противоправной деятельности представителей частных компаний, осуществляющих деятельность по обучению судоводителей маломерных судов, организовали схему получения неправомерной выгоды за сдачу экзаменов и выдаче удостоверений судоводителя", - указано в сообщении. 

Так, работница школы при наборе группы сообщала, что сдача экзаменов и выдача удостоверений судоводителя маломерного судна будет происходить в Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, однако без взятки сдать тест не получится. Деньги эти якобы требовали в Государственной службе морского и речного транспорта.

"В ходе совместной спецоперации во время передачи неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн. задержана работница школы, которая обязывалась обеспечить за указанные средства беспрепятственную сдачу экзаменов и выдачу удостоверений судоводителя маломерного судна", - добавили правоохранители. 

Также обыски провели у старшего государственного инспектора отдела ведения Судовой книги Украины Департамента предоставления административных услуг Морской администрации. В ходе проверок были найдены деньги студентов, полученные при помощи вымогательства. Сейчас продолжается расследование, разыскиваются возможные соучастники. 

За прохождение экзамены со студентов требовали взятки. Фото: Прокуратура Киева

За прохождение экзамены со студентов требовали взятки. Фото: Прокуратура Киева

Напомним, следователи Госбюро расследований (ГБР) задержали при получении взятки руководителя одного из областных управлений "Укртрансбезопасности". Правоохранители подозревают его в систематическом получении неправомерной выгоды.

Как сообщалось ранее, "Страна" узнала некоторые подробности спецоперации по обезвреживанию "оборотней в погонах", проведенной в конце прошлой недели силами Госбюро расследований и Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

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