Правительство Британии на несколько дней ослабит карантинные ограничения, чтобы позволить гражданам полноценно отпраздновать Рождество.

Об этом сообщает The Guardian.

Так, на большей части территории страны (Англия, Шотландия и Уэльс) временные ослабления карантина продлятся с 22 по 27 декабря. Что касается жителей Северной Ирландии, у которых Рождество традиционно выпадает на 23-26 декабря, то там карантинные меры снимут на семь дней - с 22 по 28 декабря.

Для Нового года таких льгот пока что не предусмотрено. Для домашнего празднования будет разрешено собираться семьями из трех домов вне зависимости от того, на улице будет проходить торжество или в помещении. Однако посещение пабов и прочих заведений останется под запретом.

Кроме этого британцам официально разрешили обниматься, так как на рождественский период временно отменяется рекомендация Минздрава о соблюдении социальной дистанции внутри дома.

Напомним, Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает ввести в Украине двухнедельный локдаун во время новогодних праздников, а также отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

Как сообщала "Страна", во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что ослабление карантина на время Рождественских праздников может привести к резкому росту числа зараженных коронавирусом. В то же время локдаун в праздничный период может спровоцировать уныние и протесты.

Также "Страна" писала, что ряд европейских стран предупредили своих граждан, что пока рано планировать рождественские поездки, поскольку случаи коронавируса продолжают расти по всему континенту.