Сняли запрет на объятия. К Рождеству Британия ослабит карантин на несколько дней
Правительство Британии на несколько дней ослабит карантинные ограничения, чтобы позволить гражданам полноценно отпраздновать Рождество.
Об этом сообщает The Guardian.
Так, на большей части территории страны (Англия, Шотландия и Уэльс) временные ослабления карантина продлятся с 22 по 27 декабря. Что касается жителей Северной Ирландии, у которых Рождество традиционно выпадает на 23-26 декабря, то там карантинные меры снимут на семь дней - с 22 по 28 декабря.
Для Нового года таких льгот пока что не предусмотрено. Для домашнего празднования будет разрешено собираться семьями из трех домов вне зависимости от того, на улице будет проходить торжество или в помещении. Однако посещение пабов и прочих заведений останется под запретом.
Кроме этого британцам официально разрешили обниматься, так как на рождественский период временно отменяется рекомендация Минздрава о соблюдении социальной дистанции внутри дома.
Напомним, Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает ввести в Украине двухнедельный локдаун во время новогодних праздников, а также отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
Как сообщала "Страна", во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что ослабление карантина на время Рождественских праздников может привести к резкому росту числа зараженных коронавирусом. В то же время локдаун в праздничный период может спровоцировать уныние и протесты.
Также "Страна" писала, что ряд европейских стран предупредили своих граждан, что пока рано планировать рождественские поездки, поскольку случаи коронавируса продолжают расти по всему континенту.