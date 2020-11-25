В Швейцарии 28-летняя девушка с ножом набросилась на посетителей местного торгового центра и нанесла им травмы разной степени тяжести. Сейчас жизням пострадавших ничего не угрожает.

Об этом сообщает Reuters.

"Универмаг в Лугано стал местом предполагаемого террористического нападения на нескольких человек. В этом контексте один человек со швейцарским гражданством был арестован и в настоящее время находится под стражей. Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против этого человека", - указано в заявлении Федеральной прокуратуры

Одну женщину нападавшая схватила за шею, а второй начала наносить удары ножом в попытке изувечить жертву. Несмотря на серьезные ранения, сейчас жизням пострадавших ничего не угрожает.

Полиция не исключает террористических мотивов задержанной, сейчас ее заключили под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, несколько человек получили ножевые ранения и двое из них скончались в результате нападения неизвестного на людей в баптистской церкви. Инцидент произошел в американском штате Калифорния, в городе Сан-Хосе.

Как сообщала "Страна", в Германии произошло очередное ЧП. Здесь, в городе Оберхаузен неизвестный с холодным оружием напал на группу людей.