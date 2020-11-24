В Министерстве здравоохранения сообщили о самой высокой смертности за сутки, которую фиксировали с начала второй волны коронавируса.

Об этом сообщает Corriere Della Sera.

Так, за последний день в стране от осложнений заболевания скончалось 853 пациента. За этот же период времени заразилось еще 23 232 человека. В последний раз подобная смертность наблюдалась 28 марта, когда за сутки скончалось 889 человек.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Италии умерло 51 306 граждан, переболело - 1 455 022. Также отмечается, что за последние сутки было проведено 188 659 тестов на Covid-19, что на 39 714 больше, чем за минувшие сутки.

Напомним, Папа Римский Франциск, который поддержал идею однополых браков, раскритиковал людей, протестующих против ношения защитных масок и недовольных карантином, который власти вводят для избежания распространения коронавируса. По мнению понтифика, эти люди думают только о себе.

Как сообщала "Страна", президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, когда и при каких условиях в стране смогут ослабить карантин, на какой стадии заболеваемости коронавирусом находится республика, а также об обязательной вакцинации.