Республиканцы утверждают, что Цукерберг заплатил миллионы долларов, чтобы обойти закон об учете бюллетеней, присланных по почте. Фото: Твиттер

Группа республиканцев от имени "Альянса избирателей Висконсина" требует приостановить сертификацию голосов в штате, который является последним из ключевых штатов США, где пока не утверждены результаты голосования на выборах президента США.

Об этом говорится в судебном заявлении организации, передает журналистка Buzzfeed Зои Тильман.

"Разрыв на президентских выборах в Висконсине составляет 20 608 голосов, но там есть не подлежащие учету и незаконные голоса, число которых превосходит 20 608, в том числе подсчитанные незаконные голоса, не подсчитанные законные голоса, ошибки подсчета и другие незаконные моменты. Всего этого достаточно для того, чтобы обнулить результаты любых президентских выборов", - утверждают истцы.

Заявителям удалось насчитать почти 157 тысяч "сомнительных" голосов, которые они требуют не засчитывать по различным причинам.

Республиканцы требуют приостановить сертификацию голосов в Висконсине и винят Цукерберга в фальсификациях. Скриншот

Кроме того, они утверждают, что некоммерческая организация "Center of Tech and Civic Life", спонсируемая главой Facebook Марком Цукербергом, якобы получила от миллиардера $6 миллионов, чтобы обойти требования закона штата Висконсин к голосованию по почте.

Примечательно, что штаб президента США Дональда Трампа в иске не участвует.

Республиканцы требуют приостановить сертификацию голосов в Висконсине и винят Цукерберга в фальсификациях. Скриншот

Республиканцы требуют приостановить сертификацию голосов в Висконсине и винят Цукерберга в фальсификациях. Скриншот

Напомним, сегодня сразу три ключевых штата, Пенсильвания, Мичиган и Невада, утвердили результаты выборов президента США, согласно которым в этих регионах победу одержал демократ Джо Байден.

Ранее мы писали, что сегодня Трамп провел неожиданно краткий брифинг, в ходе которого заявил о новом рекорде на фондовой бирже. От вопросов журналистов о проигрыше на выборах президента США глава государства ушел.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться