Группа республиканцев от имени "Альянса избирателей Висконсина" требует приостановить сертификацию голосов в штате, который является последним из ключевых штатов США, где пока не утверждены результаты голосования на выборах президента США.

Об этом говорится в судебном заявлении организации, передает журналистка Buzzfeed Зои Тильман.

"Разрыв на президентских выборах в Висконсине составляет 20 608 голосов, но там есть не подлежащие учету и незаконные голоса, число которых превосходит 20 608, в том числе подсчитанные незаконные голоса, не подсчитанные законные голоса, ошибки подсчета и другие незаконные моменты. Всего этого достаточно для того, чтобы обнулить результаты любых президентских выборов", - утверждают истцы.

Заявителям удалось насчитать почти 157 тысяч "сомнительных" голосов, которые они требуют не засчитывать по различным причинам.

Кроме того, они утверждают, что некоммерческая организация "Center of Tech and Civic Life", спонсируемая главой Facebook Марком Цукербергом, якобы получила от миллиардера $6 миллионов, чтобы обойти требования закона штата Висконсин к голосованию по почте.

Примечательно, что штаб президента США Дональда Трампа в иске не участвует.

Напомним, сегодня сразу три ключевых штата, Пенсильвания, Мичиган и Невада, утвердили результаты выборов президента США, согласно которым в этих регионах победу одержал демократ Джо Байден.

Ранее мы писали, что сегодня Трамп провел неожиданно краткий брифинг, в ходе которого заявил о новом рекорде на фондовой бирже. От вопросов журналистов о проигрыше на выборах президента США глава государства ушел.