Правоохранители Киева разоблачили сеть борделей, которые работали под прикрытием массажных салонов. Для этого организатор арендовала квартиры и "продавала" девушек от тысячи до 2,5 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Для реализации преступного умысла женщина разместила в сети Интернет объявления о предоставлении услуг эротического массажа, где клиенты могли позвонить по телефону и заказать соответствующую услугу. Организатор лично проводила собеседования и кастинг с девушками, которые оказывали услуги сексуального характера", - рассказал представитель Нацполиции Алексей Гаврилюк.

Так, 28-летняя администратор наняла пять девушек, которые работали посменно. Половину денег организатор забирала себе и половина оставалась эскортницам. Во время обысков были найдены деньги, телефоны, компьютеры, черновики и неизвестное порошкообразное вещество белого цвета, похожее на кокаин.

Подозреваемой грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники службы безопасности Украины задержали начальника, заместителя начальника и старшего оперуполномоченного одного из управлений полиции Киева, которые "крышевали" сеть борделей Киева. Им предъявлено обвинение во взяточничестве

Как сообщала "Страна", несмотря на введенные в Украине карантинные ограничения, условия работы придорожных проституток практически не изменились.

Также "Страна" писала, что в Винницкой области трое полицейских задержаны по подозрению в сутенерстве. По данным следствия, они способствовали деятельности массажного интим-салона.