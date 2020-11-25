Новая антикризисная программа Зеленского

Власть впервые с начала карантина решила заняться поддержкой малого бизнеса, который страдает от карантина. Именно таков посыл вчерашнего видеообращения президента – первого после его выздоровления от коронавируса. И хотя инициативы, предложенные Владимиром Зеленским, действительно заслуживают внимания, само обращение оставило противоречивое впечатление.

Прежде всего – потому, что некоторые моменты заставляют думать, что не только сам президент оторван от реальной жизни, но даже те, кто ему пишут речи.

Уже многие обратили внимание на то, что в проекте Зеленского предполагается помощь "упрощенцам", у которых есть дети до 10 лет. Обратили, потому что никто не понял, почему именно до 10 лет, а не до 6 или 18. Ведь сложно понять разницу, почему 9-летнего ребенка в карантин без помощи государства содержать невозможно, а 11-летнего – вполне. Можно разве что предположить, что авторы этой инициативы предполагают, будто детей 11-12 лет уже можно посылать подрабатывать – к примеру, разносить почту. Это, конечно, глупость, но другого объяснения вообще нет.

Вторая нелепость состояла не в инициативах, а в самом тексте блога: президент постоянно в качестве примера приводил кофейню и ее сотрудников, страдающих от карантина выходного дня. Между тем, как раз маленькие кофейни – это тот небольшой сегмент общепита, который от локдауна по уикендам страдает меньше всего – поскольку встреча за чашкой кофе или стакан кофе, купленный в офис, являются атрибутами рабочего дня. В выходные дни, как правило, люди выбираются в заведения посерьезнее.

И вот сотрудники этих заведений – кафе, ресторанов, ночных клубов – действительно лишились значительной доли заработка. А еще – кинотеатров, театров и музеев. А еще – те, о ком вообще забыли, но кто уже сам напоминает о себе, как торговцы оптового рынка "7 километр".

Для них, безусловно, 8 тысяч гривен лишними не будут. И хотя эту инициативу представители малого и среднего бизнеса уже раскритиковали, здесь надо понимать правильно: речь идет о поддержке людей, а не бизнеса. Для поддержки бизнеса всего бюджета страны не хватит.

А данную инициативу, если и стоит критиковать, то по другим причинам. Продавцы с оптовых рынков, как правило, вообще не оформлены официально, а потому не смогут никакими справками доказать, что их уволили, и президентские 8 тысяч не получат. Хотя им тоже жить на что-то надо.

Дыра в бюджете: нужно ли выполнять требования МВФ?

Пока президент строит планы поддержки малого бизнеса стоимостью 10 млрд гривен, в СМИ забили тревогу по поводу огромного бюджетного дефицита. Так, замминистра экономики в правительстве Гончарука Павел Кухта вчера написал о том, что государству нечем покрыть свои финансовые обязательства на те же 10 млрд гривен. И из этого делает вывод: нужно срочно выполнять требования МВФ, чтобы получить от него недостающие транши.

И вот этот вывод бывшего замминистра как раз ставит под сомнение все, что он написал. Ситуация с бюджетом у нас действительно аховая, в абсолютных цифрах она даже хуже, чем была в конце прошлого года, когда министр финансов Оксана Маркарова распределяла средства в ручном режиме.

Но причина этого очевидна – обвал экономики из-за эпидемического карантина. И нынешнее правительство борется с бюджетным дефицитом теми же методами, что и предшественники – то есть недофинансирует бюджетные расходы. В том числе на здравоохранение.

Это, безусловно, печально. Но также поступали все правительства последних семи лет. Больше того, даже в благополучные времена правительства Николая Азарова недофинансирование бюджетных расходов тоже происходило, хотя и в намного меньших объемах.

Так что говорить о недофинансировании расходов на 10 млрд гривен и под это требовать выполнения требований МВФ могут только те, кто кровно заинтересован в том, чтобы эти требования выполнялись. То есть те, кого в Украине называют "соросятами". И к которым, собственно, принадлежит бывший замминистра Кухта.

Среди прочего он, кстати, говорит о том, что нужно выполнить требование по урезанию бюджетного дефицита в 2021 году – то есть фактически предлагает сократить расходы государства в следующем году. Что слабо увязывается с его же беспокойством насчет невыполнения расходных статей в 2020-м.

Экс-посол Канады открыл закулисье внешнего управления

Большой скандал вызвала публикация в СМИ лекции бывшего посла Канады в Украине Романа Ващука, прочитанной ним в онлайн-режиме для Научного общества имени Шевченко еще 22 октября. Она и в течение предыдущего месяца не была тайной, но в то же время о ней почти никто не знал. Хотя экс-посол в своей нерекламировавшейся лекции, как говорится, порвал все шаблоны.

По большому счету, такого откровенного публичного вскрытия внутренней кухни системы иностранного влияния в Украине человеком с этой же кухни еще не было. Причем Ващук выдает целый ряд сенсационных вещей как вполне обыденные, давно известные ему самому и тем, для кого он рассказывает.

К примеру, кто и когда в Украине сообщал о том, что наша страна передала Великобритании часть функций своего Министерства иностранных дел? А экс-посол просто приводит это как пример неудачных действий, сделанных не вчера и не сегодня.

И это только частный пример. Среди его "обыденных" признаний есть и более серьезные – к примеру, что переговоры в Минске были заморожены по "совету" американцев, что эксперты с Запада, отрабатывают на нашей стране реформы, которые запретили проводить в их собственных странах, что группа послов "Большой семерки" в Украине является постоянным клубом, оказывающим влияние на принятие решений украинской властью в ключевых секторах жизни страны.

Рассуждения Ващука по украинским вопросам порой специфичны, но видно, что ему как канадскому украинцу наша страна небезразлична. И он, как небезразличный человек, понимает, что внешнее управление, частью которого был сам, оказалось катастрофой для большинства населения Украины.

После таких слов удивительно не то, что лекцию экс-посла никто пиарить не стал, а то, что ее вообще сохранили в открытом доступе. Потому что, расскажи все то же украинский политик, его уже обвинили бы в тиражировании тезисов российской пропаганды. Как это делала недавно и. о. посла США.

Дорофеева – новый поп-враг националистов

Вчера в Украине разгорелся и еще один скандал – музыкально-политический. В духе уже призабытого скандала с Maruv, итогом которого стало отсутствие представителя Украины на последнем Евровидении. Теперь конкурса никакого не было – скандал разгорелся из-за дебютного сольного клипа бывшей участницы группы "Время и Стекло" Надежды Дорофеевой.

Казалось бы, чисто музыкальное событие умудрились сделать политическим. Дорофеевой выдвинули претензии сразу по трем пунктам.

Во-первых, из-за того, что несколько кадров клипа сняты на пешеходном мосту над Институтской улицей в Киеве, что националистическая публика посчитала кощунством над жертвами февральских событий 2014 года. Хотя очевидно, что авторы клипа просто сняли красивую локацию, не вкладывая в это никакого идеологического смысла.

Во-вторых, Дорофееву обвинили в том, что она презентовала свой клип именно в дни, когда отмечается годовщина Майдана. Хотя эта претензия – откровенная глупость: ведь 21 ноября отмечается годовщина того, как Мустафа Найем позвал всех на кофе с хорошим настроением, а годовщина трагических событий будет отмечаться в феврале.

А третья претензия стандартная – русский язык. В понимании ультрапатриотов певица, которая поет не на государственном языке, перестает быть гражданкой Украины. Комментария здесь даже не требуется, поскольку ответ уже дали граждане нашей страны, которые вывели клип Дорофеевой в лидеры по просмотрам. И тут уже вопрос к ультрапатриотам: почему страна, которая, по их словам, остановила российскую агрессию, смотрит Maruv и Дорофееву, а не… А, кстати, что вообще Украина, в их понимании, должна слушать?

Трамп готовится уйти?

Дональд Трамп анонсировал подачу глобального иска, в котором будет подробно рассказано, как демократы фальсифицировали президентские выборы в США. Наверняка это будет очень интересный документ, который на многое раскроет глаза и американским гражданам, и всему остальному миру. Но это будет документ только для истории.

За несколько часов до своего анонса президент США дал команду начать процедуру передачи власти победителям. Сам Трамп говорит, что это не помешает его победе, но теперь уже всем очевидно, что ее не будет. Спорные штаты один за другим официально сообщают о победе Джо Байдена, и никакой глобальный иск этого не изменит.

В очередной раз приходится констатировать, что Дональд Трамп оказался не готов к масштабной системе фальсификаций, в которой задействовали и избирательные комиссии, и суды, и широкие массы активистов. В течение четырех лет избирателей-демократов убеждали, что Трамп – это катастрофа, ради спасения от которой нужно использовать любые средства. И убеждали как раз для того, чтобы в "день Х" они оказались готовы к использованию этих "любых средств".

При этом Трамп оказался в той же ситуации, что и Янукович семь лет назад: его избиратель в основной массе социально пассивен, он готов сделать выбор, но не готов защищать его на улицах. Поэтому, кроме одиночного "Антимайдана", ничего не произошло.

Однако политика – это качели. Трамп, конечно, вряд ли будет кандидатом через четыре года, но запрос на нового Трампа у большинства средних американцев обязательно возникнет. И спустя четыре года реванш будет вполне реален.